Для детского сада купили 20 пирамидок :больших и маленьких по 7 и по 5 рублей.за все пирамидки заплатили 128рублей. сколько купили больших пирамидок?

Математика

Для детского сада купили 20 пирамидок :больших и маленьких по 7 и по 5 рублей.за все пирамидки заплатили 128рублей. сколько купили больших пирамидок?

Автор: Гость