Для детского сада купили 20 пирамидок :больших и маленьких по 7 и по 5 рублей.за все пирамидки заплатили 128рублей. сколько купили больших пирамидок?
Математика
Для детского сада купили 20 пирамидок :больших и маленьких по 7 и по 5 рублей.за все пирамидки заплатили 128рублей. сколько купили больших пирамидок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант решения 1 (20-x)*5+x*7=128 100-5x+7x=128 2x=28 x=14 получаем больших 14 проверка 6*5+14*7=30+98=128 или от обратного вариант 2 (20-x)*7+x*5=128 140-7x+5x=128 2x=12 x=6
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