30 баллов тому кто решит. Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

2 задача решается пропорцией вот так: 28×75:100=21 ( чел) занимается спортом. 3 задача решается пропорцией вот так: 1) 20× 25: 100 = 5 человек получили пять 2) 20×35: 100 = 7 человек получили "4" 3) 20 × 10 : 100 = 2 человека получили "2" 4)20 - (5+7+2) = 6 человек получили "3"