Что такое долг?8 класс
Обществознание
Что такое долг?8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долг — это обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику ( дебитору) с условием их возврата в будущем и/или выплаты вознаграждения. Долг позволяет физическим или юридическим лицам совершать те операции, на которые у них иначе не хватило бы финансовых возможностей.
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