Помогите пожалуйста решить эти задачи с полным решением и ответом!!!заранее огром??ое спасибо!!!
Геометрия
Помогите пожалуйста решить эти задачи с полным решением и ответом!!!заранее огром??ое спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.равнобедренный Те 72+72=144 360-144=216 216/2=108 Ответ: 72,72,108,108 2. 360-163=197 3.трапеция abcd, bc=6см; ad=10см. проведем высоты bh и co, рассмотрим прямоугольник bcoh в нем ho=bc=6см. Ah=od=2см. угол hba =ocd=30 градусам Ab =ah/синус 30=2:1/2=4см. Ab=cd=4 см. периметр=4+4+6+10=24см
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