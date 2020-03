Помогите написать отзыв про любую книгу на английском с переводом

Гость: Гость:

Review on the book "Romeo and Juliet". This book is very interesting . It tells of a very strong love between two young people, their love overcame all obstacles. they were willing to do anything to be together, even to the death of this beautiful book. here it is that love is not really ПЕРЕВОД: Отзыв по книге "Ромео и Джульетта". Эта книга очень интересная . В ней говорится об очень сильной любви между двумя молодыми людьми, их любовь преодолела все препятствия. они готовы сделать все, чтобы быть вместе, даже на смерти. это прекрасная книги. вот она любовь, которой на самом деле нет