Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?

Математика

Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?

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