Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?

Математика
Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 (27). Да, 4 (6, 12, 18, 24).
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