Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?
Математика
Запишите первые восемь кратных числа 3.Есть ли среди них числа, кратные числу 6?Ско??ько их?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 (27). Да, 4 (6, 12, 18, 24).
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