Дібрати до фразеологізму "ганяти вітер по вулицях" синомічні (не менше 4).
Українська мова
Дібрати до фразеологізму "ганяти вітер по вулицях" синомічні (не менше 4).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це означає- бити байдики,ледарювати,тинятися з кутка в куток.
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