Литературное чтение 2 класс в чем отличие стихотворения от прозаического произве??ения?

Литература
Литературное чтение 2 класс в чем отличие стихотворения от прозаического произве??ения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение идет в рифму
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