Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами?
Окружающий мир
Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю на это влияет президент
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