Сумма 2 чисел равна 275. одно из них оканчивается 0.Если 0 зачеркнуть , то получится второе число. запиши , какие это числа.

Математика
Сумма 2 чисел равна 275. одно из них оканчивается 0.Если 0 зачеркнуть , то получится второе число. запиши , какие это числа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число 250 Второе 25 250+25= 275
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