Сумма 2 чисел равна 275. одно из них оканчивается 0.Если 0 зачеркнуть , то получится второе число. запиши , какие это числа.

Математика

Сумма 2 чисел равна 275. одно из них оканчивается 0.Если 0 зачеркнуть , то получится второе число. запиши , какие это числа.

Автор: Гость