#368,пожалуйста, мтематика 6 класс
Математика
#368,пожалуйста, мтематика 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.(5/8-2/5)-3/20=(25/40-16/40)+3/20=9/40=6/40=15/40. б. 1/8+(5/9-1/4)=1/8+11/36=9/72+22/72=31/72. в. 5/6-(3/10+2/5)=5/6-(3/10+4/10)=5/6-7/10=50/60-42/60=8/60 г.(3/4+1/8)-5/8=(24/32+4/32)-5/8=28/32-5/8=28/32-20/32=8/32=1/4
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