Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобразования. Дважды вычислить значение выражения, первый раз используя процедуру...

Информатика

Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после преобразования. Дважды вычислить значение выражения, первый раз используя процедуру, а второй – функцию.

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