В кувшине впятеро больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов меньше, чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Помогите пожалуйста.

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В кувшине впятеро больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов меньше, чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Помогите пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 в кувшине, 2 в чайнике
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