В кувшине впятеро больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов меньше, чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Помогите пожалуйста.

Другие предметы

В кувшине впятеро больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов меньше, чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? Помогите пожалуйста.

Автор: Гость