Двигаясь против течения реки, теплоход прошёл 105 км за 5 часов. найдите собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 2 км/ч

Математика
Двигаясь против течения реки, теплоход прошёл 105 км за 5 часов. найдите собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 2 км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x=скорость теплохода, Тогда x-2=скорость теплохода против течения реки. Зная что теплоход прошел 105 км за 5 ч, составим уравнение: (x-2)*5=105 5x-10=105 5x=105+10 5x=115 x=115:5 x=23 км/ч Ответ: скорость теплохода равна 23 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Ари адамнын,таудын,озеннын,етистик болалатын соз
Ответить
География
В каком тепловом поясе находиться Республика Молдова?
Ответить
Литература
Составьте план баллады "Волк на псарне"
Ответить
Литература
Срочно!Характеристики 3-х героев Басни "Свинья под дубом" (Свиньи и Дуба и Ворона)
Ответить
Математика
5/8+1/4 = плиз мне срочно
Ответить