Двигаясь против течения реки, теплоход прошёл 105 км за 5 часов. найдите собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 2 км/ч

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Пусть x=скорость теплохода, Тогда x-2=скорость теплохода против течения реки. Зная что теплоход прошел 105 км за 5 ч, составим уравнение: (x-2)*5=105 5x-10=105 5x=105+10 5x=115 x=115:5 x=23 км/ч Ответ: скорость теплохода равна 23 км/ч