Составьте план баллады "Волк на псарне"

Литература
Составьте план баллады "Волк на псарне"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 это волк на псарне 
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