Помогите с таблицей, 25 баллов
История
Помогите с таблицей, 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семилетняя война 1756-1763 гг. стала результатом целого ряда противоречий между европейскими государствами. Основной причиной противоречий стал вопрос о разделе территорий между странами. Кроме того, ведение боевых действий было обусловлено перестановкой сил на континенте и нарушением традиционного баланса. В качестве новой силы и претендента на лидерство выступила Пруссия, которая усилилась после вступления на престол талантливого правителя Фридриха II в 1740 году. Это вызвало опасение у ряда ведущих европейских государств, что и привело к началу войны.
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