Краткий очерк Горе от ума Грибоедов

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Краткий очерк Горе от ума Грибоедов
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Автор: Гость
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Гость:
Повествование начинается ранним утром, когда служанка Лиза стучит в дверь спальни Софьи Фамусовой. Софья не одна – она всю ночь провела в разговорах с секретарем ее отца Молчалиным, но она не хочет, чтобы кто-то об этом знал. Выходя из комнаты Софьи, Молчалин сталкивается с ее отцом. Фамусова очень интересует вопрос, что делает его секретарь в этом месте в столь ранний час. А Софья, оставшись наедине с Лизой, вспоминает о том, как быстро пролетела ночь. Лизе смешно, и она напоминает Софье о ее прежнем увлечении – Александре Андреевиче Чацком, который 3 года назад отправился путешествовать и до сих пор не возвратился. Софья говорит о том, что увлечение Чацким – это ничто иное, как детское чувство, а сейчас ей нравятся люди чувствительные, робкие, скромные и аккуратные – то есть, такие, как Молчалин. В этот момент появляется и сам Чацкий. Он приехал в дом к Фамусовым сразу с дороги, еще не успев побывать у себя дома. Софья не слишком рада появлению Чацкого. Тем более, что тот, расспрашивая Софью о прежних знакомых, совершенно случайно не очень хорошо отзывается о Молчалине. Фамусов тоже не проявляет особой радости, видя Чацкого. Он расспрашивает его о том, где тот был и что видел, но Чацкий обещает рассказать обо всем вечером, так как сейчас ему надо поехать домой. В следующий раз появляясь в доме у Фамусова, Чацкий расспрашивает того про его дочь. Столь явный интерес к Софье не очень нравится Фамусову – тот подозревает, что Чацкий мечтает женится на Софье. И действительно, Чацкий задает ему вопрос о том, что бы Фамусов сказал, если бы Чацкий стал женихом Софьи. Фамусов отвечает, что для начала Чацкому надо разобраться в своих делах и сделать карьеру и ставит ему в пример своего покойного дядюшку и полковника Скалозуба, который как раз появляется в доме. Вот Скалозуба Фамусов считает вполне подходящим женихом для своей дочери – он хвалит его, чем раздражает Чацкого, высказывающего свое мнение о тех льстецах и крепостниках, которые так нравятся Фамусову. В этот момент в комнату вбегает Софья и со словами «Ах, Боже мой, упал, убился!» бежит к окну. Оказывается, это Молчалин упал с лошади. Вскоре в комнату входит и сам Молчалин и успокаивает всех присутствующих, говоря о том, что он в порядке. Чацкого такое поведение Софьи удивляет и настораживает, но он не может поверить в то, что такие люди, как Молчалин, главными характеристиками которого являются «умеренность и аккуратность», могут нравиться Софье. Чацкий в разговоре с Молчалиным выясняет, что тот не имеет ни по какому вопросу собственного мнения, так как считает, что в его возрасте и в его положении еще нельзя иметь собственное суждение. У Фамусовых собираются гости. Одна из гостей, старуха Хлестова, хвалит Молчалина (Молчалин – единственный из молодых людей, кто обратил внимание на ее собачку). Чацкий в разговоре с Софьей не может смолчать по этому поводу. Она злится на Чацкого – ее задевает такое его отношение к Молчалину, и потому она мстит ему – говорит гостям о том, что он, скорее всего, сошел с ума. Вскоре слух разносится среди всех гостей. Узнает об этом и Чацкий, которого волнует вопрос о том, слышала ли это Софья – он даже и мысли не допускает, что это именно Софья распространила эту сплетню. В вестибюле, где за колонной прячется Чацкий, появляется Лиза. За ней бредет Молчалин. Лиза просит его пойти к Софье, но он отвечает, что ему нравится Лиза, а за Софьей он ухаживает только потому, что служит у ее отца и хочет сделать карьеру. Эти слова слышит Софья, которая обличает Молчалина и требует, чтобы он немедленно покинул дом. Чацкий тоже уже не в силах молчать. Он высказывает Софье свое негодование. Тут же появляется Фамусов, услышавший шум. Он грозится отправить Софью «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», а Лизу - на птичник. Чацкий, не в силах больше находится в этом доме, где действительно, слушая Фамусова и тех, кто ему нравится, можно сойти с ума, покидает его, чтобы никогда не возвращаться. А после всего случившегося Фамусова интересует только одно: что скажут по этому поводу те представители света, которых он уважает.
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