Помогите, пожалуйста. Алгебра. Задание 11
Алгебра
Помогите, пожалуйста. Алгебра. Задание 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=6 3x-2x=4+2 x=6 18-2=12+4
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