Во время гонки преследования один велосипедист стартовал на 20 с позже другого. Че??ез какое время после старта первого велосипедиста расстояние между ними будет 240 м, если они двигались с одинаковым ускорением 0,4 м/с2? Отве...
Физика
Во время гонки преследования один велосипедист стартовал на 20 с позже другого. Че??ез какое время после старта первого велосипедиста расстояние между ними будет 240 м, если они двигались с одинаковым ускорением 0,4 м/с2? Ответ должен быть 40 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0.4*t^2)/2-(0.4(t-20)^2)/2=240 решаем, получаем t=40
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