Во время гонки преследования один велосипедист стартовал на 20 с позже другого. Че??ез какое время после старта первого велосипедиста расстояние между ними будет 240 м, если они двигались с одинаковым ускорением 0,4 м/с2? Отве...

Физика

Во время гонки преследования один велосипедист стартовал на 20 с позже другого. Че??ез какое время после старта первого велосипедиста расстояние между ними будет 240 м, если они двигались с одинаковым ускорением 0,4 м/с2? Ответ должен быть 40 секунд

Автор: Гость