Найти сравнение в стихе Узник
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Найти сравнение в стихе Узник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ооо,Пушкин. В самом начале будет сравнение.Вскормленный в неволе орел молодой
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