Туйенин жунинен жасалатын буйымдар? и туйенин терисинен жасалатын буйымдар? help please! срочно !
Қазақ тiлi
Туйенин жунинен жасалатын буйымдар? и туйенин терисинен жасалатын буйымдар? help please! срочно !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түйенің жүнінен шұлық тоқуға болады.Қыстың күні өте жылы болады. Сонымен қатар жейде,желетке тоқуға да болады. Түйенің терісінен тон тігуге болады.Түйеден жасалған өнімдер өте сапалы және суық өткізбейді.
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