Туйенин жунинен жасалатын буйымдар? и туйенин терисинен жасалатын буйымдар? help please! срочно !

Қазақ тiлi
Туйенин жунинен жасалатын буйымдар? и туйенин терисинен жасалатын буйымдар? help please! срочно !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түйенің жүнінен шұлық тоқуға болады.Қыстың күні өте жылы болады. Сонымен қатар жейде,желетке тоқуға да болады. Түйенің терісінен тон тігуге болады.Түйеден жасалған өнімдер өте сапалы және суық өткізбейді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Создать пять вопросов общих и 5 вопросов специальных.для 4 класса
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуста перевисти очень надо
Ответить
Математика
До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?
Ответить
Математика
Площадь круга равна 90. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол кото??ого равен 60 градусов.
Ответить
Алгебра
В двух папках было одинаковое количество тетрадей.После того,как из второй папки ??ереложили в первую 6 тетрадей ,в первой папке тетрадей стало в 3...
Ответить