Площадь круга равна 90. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол кото??ого равен 60 градусов.

Математика
Площадь круга равна 90. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол кото??ого равен 60 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:60=6 (раз) 90:6= 15 (площадь сектора)
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