Какую высшую ценность дарует постиндустриальное общество человеку?
Обществознание
Какую высшую ценность дарует постиндустриальное общество человеку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постиндустриальное общество-это общество,в экономике которого,в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения,приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.Главная ценность остаться человеком в мире где всё стремительно рвётся верёд прогибает людей под себя
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