Рассмотрим рисунок 2. Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных миллиме??ров? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! !

Математика
Рассмотрим рисунок 2. Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных миллиме??ров? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 фигура - 120мм² 2 фигура- 140мм² 140-120=20 мм² ответ:на 20 мм² больше
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