Рассмотрим рисунок 2. Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных миллиме??ров? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! !

Математика

Рассмотрим рисунок 2. Площадь какой фигуры больше и на сколько квадратных миллиме??ров? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! !

Автор: Гость