Доклад на тему что такое почва 3 кл
Обществознание
Доклад на тему что такое почва 3 кл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почва это земля на котором растёт растение и даёт плоды.Если бы не почва не было бы не растения не корня не стебля не плода. Всегда смотри за растением и за почвой и некогда не засоряй природу почва это главное в земле для растение
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