В двух папках было одинаковое количество тетрадей. После того , как из второй папк?? переложили в первую 6 тетрадей , в первой папке тетрадей стало в 3 раза больше чем во второй. Сколько тетрадей было в каждой папке первоначаль...

Математика
В двух папках было одинаковое количество тетрадей. После того , как из второй папк?? переложили в первую 6 тетрадей , в первой папке тетрадей стало в 3 раза больше чем во второй. Сколько тетрадей было в каждой папке первоначально ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой папке первоначально было по 6 тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите пожайлуйста у меня не получается
Ответить
Русский язык
1 5-9 Русский язык 10 баллов Заменпте словосочетание "силы души" построенное на основе управления, синонимичным словосочитанием со связью согла...
Ответить
Қазақ тiлi
Склонение слова ғалымтор по падежам казахског языка
Ответить
Русский язык
Степные места хороши весною своей растительностью разбор под 4 И слово Степные р??збор под 3
Ответить
Математика
Удвойте сумму 418и232
Ответить