В двух папках было одинаковое количество тетрадей. После того , как из второй папк?? переложили в первую 6 тетрадей , в первой папке тетрадей стало в 3 раза больше чем во второй. Сколько тетрадей было в каждой папке первоначаль...

Математика

В двух папках было одинаковое количество тетрадей. После того , как из второй папк?? переложили в первую 6 тетрадей , в первой папке тетрадей стало в 3 раза больше чем во второй. Сколько тетрадей было в каждой папке первоначально ?

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