Создать пять вопросов общих и 5 вопросов специальных.для 4 класса
Английский язык
Создать пять вопросов общих и 5 вопросов специальных.для 4 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you have a mum? Do you like eat ice-cream? Do you have a pet? Do you like listening a music? Did you go to school yesterday? Where are you live? Who is it? When are you go to school? What did you eat yesterday?
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