До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?
Математика
До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
810 РАЗДЕЛИТЬ НА 9 РАВНО 90
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