До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?

Математика

До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?

Автор: Гость