Помогите пожалуста перевисти очень надо
Английский язык
Помогите пожалуста перевисти очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нана побежала к Петру и он вскочил, чтобы вылететь из окна. Когда он пытался бежать, рявкнула она на него, и она стянула свою тень. Питер улетел в ночное небо, но его тень была во рту Наны. Это iooked itke кусок черной ткани. Осторожно, миссис Дарлинг взяла тень от устья Наны. Она не знала, что делать с ним. Она не хотела, чтобы показать его г-н Дарлинг. Он мог бы быть сердит с Наной. Она думала о повесив его из окна для Питера. Он может прийти, чтобы получить его позже. Но миссис D не делал этого, потому что он был похож на грязную тряпку, и она беспокоилась, что соседи misht думаю. Она скрывала тень в ящике в спальне, поэтому было бы безопасно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До магазину привезли овочi. Картоплi було 810 кг, моркви у 9 разiв менше,кiлькiсть цибу??i становила одну третю. Скiльки цибулi завезли до магазину?
Математика
Площадь круга равна 90. Найдите площадь сектора этого круга, центральный угол кото??ого равен 60 градусов.
Алгебра
В двух папках было одинаковое количество тетрадей.После того,как из второй папки ??ереложили в первую 6 тетрадей ,в первой папке тетрадей стало в 3...
Українська мова