Помогите пожалуста перевисти очень надо

Гость: Гость:

Нана побежала к Петру и он вскочил, чтобы вылететь из окна. Когда он пытался бежать, рявкнула она на него, и она стянула свою тень. Питер улетел в ночное небо, но его тень была во рту Наны. Это iooked itke кусок черной ткани. Осторожно, миссис Дарлинг взяла тень от устья Наны. Она не знала, что делать с ним. Она не хотела, чтобы показать его г-н Дарлинг. Он мог бы быть сердит с Наной. Она думала о повесив его из окна для Питера. Он может прийти, чтобы получить его позже. Но миссис D не делал этого, потому что он был похож на грязную тряпку, и она беспокоилась, что соседи misht думаю. Она скрывала тень в ящике в спальне, поэтому было бы безопасно.