Решение задачи по теме: lt;lt;Кинематика точкаgt;gt; За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,2 м/с² увеличивает скорость с 36 км/ч ДО 54 к/ч

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А-ускорение а=V2-V1/t Чтобы найти ускорение нужно разницу скоростей разделить на время, из этого следует что, чтобы найти время нужно разность скоростей разделить на ускорение с которым движется тело. t= V2-V1/a t=54км/ч-36км/ч : 0,2м/с2= 90с