Спільнокоренневі слова до слова взуття
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Спільнокоренневі слова до слова взуття
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взуття-взуттєвий, взутий.
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