Может кто-то писал!!!)) Нужно сравнение памятника Державина и Горация.Чем похожи?Ч??м отличается?В чем суть?

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У каждого хорошего поэта имеются разные средства выражения, мысли по общим темам. Здесь имеет место реминисценция (черты, наводящие на воспоминание о другом произведении) . Эти стихотворения нельзя рассматривать как различные переводы оды Горация. У авторов разные намерения и разное понимание темы. У Державина стихотворение написано в стиле классицизма; он воспевает поэзию как дар богов. Пушкин по иному определил свое место в литературе. Задачи поэзии он видит в том, что она должна пробуждать добрые чувства; вслед за Радищевым Пушкин восславил свободу - свободу духовной жизни. Философский смысл стихотворения - главное это личность человека. (Ответил профессор НГУ, д. филол. н. А. И. Федоров) Похожие мысли в более развернутом виде можно найти и в книге: Монахов О. П. , Малхазов М. В. Русская литература XIX века. Ч. 1. - М. -1994 (http://gramma.ru ) Эстетическая и гражданская поэзия в понимании Пушкина неразрывны. И в итоговом стихотворении "Я памятник себе воздвиг нерукотворный: " эта мысль вновь прозвучит как одна из главных. Само стихотворение нельзя воспринять полно вне исторического контекста. Ему предпослан эпиграф из оды великого древнеримского поэта Горация 'Exegi monumentum'. Основной смысл стихотворения Горация в том, что творчество поэта и есть памятник ему, который будет стоять, пока стоит Рим (имеется в виду Рим как государство) . По стилю, ритму стихотворение Пушкина максимально, местами дословно, приближено к вольному переводу горациевой оды - стихотворению "Памятник" Державина. То есть, Пушкин сознательно вписывает свое произведение в литературный ряд Гораций - М. В. Ломоносов - Г. Р. Державин, и тем явственнее различия между позициями поэтов. Гораций связывает свой памятник со славой Рима, Державин также видит неразрывность своего творчества и государства Российского: И слава возрастет моя, не увядая, Доколь славянов род вселенна будет чтить. Сравните это с пушкинской концепцией. Он говорит не о государстве, и даже не о своем народе. Его обращение космично - к человечеству, к душе любого человека: И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Не менее разительно отличаются друг от друга позиции Пушкина и Державина в 4-ой и 5-ой строфах. Размышляя о прожитом и совершенном, что считает Державин своим главным достижением, обещающем ему бессмертие? Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В душевной простоте беседовать о Боге И истину царям с улыбкой говорить. Он говорит о своих художественных достижениях "в русском слоге" и о мужестве говорить царям истину. Обратим внимание, Гаврила Романович Державин как бы разделяет себя - поэта и себя - гражданина: ведь так и было на самом деле, он был министром и говорил "с царями" прежде всего как министр. Пушкин, твердо отказавшийся от государственной службы, мыслит себя поэтом и не разделяет в себе художника и гражданина: И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я Свободу И милость к падшим призывал. Творческое и человеческое кредо Пушкина едины. Он сам определяет, что главное в его поэзии: он не учил людей, не проповедовал - он пробуждал "чувства добрые" в их душах, стремился дать людям мощный импульс к духовному самосовершенствованию, пробудить к жизни то доброе, что есть в каждой душе - единственное, к чему может и должно апеллировать искусство. Противопоставление "жестокого века" Свободе, призыв к милосердию - это и есть те "добрые чувства", которые пробуждает пушкинская лира.