На промежутке [-10,10] опоеделить количетаво кратных 5, сумму отрицателтных четных, п??оизведение полодительных. Заранее спасибо!
Информатика
На промежутке [-10,10] опоеделить количетаво кратных 5, сумму отрицателтных четных, п??оизведение полодительных. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Камола в 21 раз младше своей бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз младше бабушки мама Камолы,если ей 42 года.
Другие предметы
Переведите текст на румынский плиз , даю за перевод 36 баллов. Этим летом я была в Г??еции . Отдыхала я с родителями и с семьей лучшей подруги . Е...
Физика
Во время гонки преследования один велосипедист стартовал на 20 с позже другого. Че??ез какое время после старта первого велосипедиста расстояние ме...
Английский язык
Помогите пожалуйстаа!! every summer we have/are having a scchool trip. we usually go/are going to a theme park called Alton towers,but not this yea...