Сравнить по строению плоские и трубчатые кости
Биология
Сравнить по строению плоские и трубчатые кости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоские кости выполняют защитную функцию.Они состоят из двух параллельных пластинок компактного вещества,между которыми губчатое вещество.К ним относятся кости,образующие свод черепа. Трубчатые кости покрыты надкостницей,за которой слой компактного плотного вещества. На конечных участках кости компактное плотное вещество переходит в губчатое.В средней части кости находится костномозговая полость,заполненная желтым костным мозгом.Трубчатые кости млужат рычагами,за счет которых человек передвигается в пространстве и поднимает тяжемти.К ним относятся:кости плеча,предплечья,бедра и голени.
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