Узнай чем полезен цикорий, и как его готовят.

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Цикорий нормализует обмен веществ в организме, способен выводить из организма все шлаки токсины. Цикорий очищает почки, помогает улучшить состояние больных диабетом. Кроме того, его применяют для улучшения состава крови. Цикорий возбуждает аппетит, улучшает деятельность кишечника, а также является отличным средством от изжоги. Благодаря способности цикория повышать общий тонус организма, его применяют вместо кофейных зерен. Напиток из цикория очищает сосуды и снимает утомление и усталость. Цикорий обладает противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Его применяют в качестве жаропонижающего средства при простудах и других заболеваниях. Вред цикорий также может нанести – к примеру, для людей, страдающих варикозным расширением вен, геморроем и гастритом, цикорий может быть опасен. Перед его применением обязательно следует проконсультироваться с врачом, который определит степень возможного вреда. Как правило, до трех лет такое растение не рекомендуют употреблять. Из-за мощного влияния на стимулирование функций нервной системы, цикорий не назначают больным с неврозами. Такая лекарственная трава в больших количествах также опасна даже для здорового человека. Покупаем корешки цикория, моем их и сушим. Далее обжариваем их на сковороде. Жарим корешки до того момента, пока не испарится вся влага из корешков. Не пугайтесь, когда при жарке корешков появится очень неприятный запах. Обжаренные корешки цикория измельчают в кофемолке и заливают кипятком. На 1 чайную ложку цикория берут 1 стакан кипятка. Варят напиток на слабом огне 5 минут, после чего снимают с огня и оставляют на несколько минут настояться. Пить цикорий можно с молоком, лимоном и сахаром.