Число 1101100 в восьмиразрядном представлении имеет вид: 1) 101100 2) 100101100 3) 01101100 4) 2101100

Информатика
Число 1101100 в восьмиразрядном представлении имеет вид: 1) 101100 2) 100101100 3) 01101100 4) 2101100
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Кароче говоря 3)01101100
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