В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ФАКТАРИЧЕСКИМИ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ БД

Гость: Гость:

базы данных бывают фактографическими и документальными. В фактографических базах данных информация хранится в строго заданном формате, например, формат даты выглядит так чч.мм.гг (т.е. две цифры отводятся на число, две на месяц и две на год).В документальных базах данных хранится самая разнообразная информация: это могут быть статьи законов, биографии певцов и коллекция их песен на пластинках или дисках и т.д.