Докажите что Борис Годунов виновен в смерти царевича
Литература
Докажите что Борис Годунов виновен в смерти царевича
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он виновен так как я сама присутствовала там . борис годунов несомненно виновен в смерти царевича . так жалко честное слово . борис годунов был фашистом на понятном языке если сказать
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