Современному школьнику друзей заменил компьютер. Сочинение рассуждение
Литература
Современному школьнику друзей заменил компьютер. Сочинение рассуждение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играя долго в компьютер можно ослепнуть,придётся носить очки.С друзьями весело,интересно.С друзьями можно играть,разговаривать,а с компьютером нет.Лучше пойти на улицу и поиграть с друзьями,чем сидеть за компьютером.Не променяйте друзей на компьютер,чтобы без них вообще не остаться.Друзья лучше всякого компьютера. P.S надеюсь помог:)
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