Современному школьнику друзей заменил компьютер. Сочинение рассуждение

Гость: Гость:

Играя долго в компьютер можно ослепнуть,придётся носить очки.С друзьями весело,интересно.С друзьями можно играть,разговаривать,а с компьютером нет.Лучше пойти на улицу и поиграть с друзьями,чем сидеть за компьютером.Не променяйте друзей на компьютер,чтобы без них вообще не остаться.Друзья лучше всякого компьютера. P.S надеюсь помог:)