Опишите портрет троекурова "дубровский",опишите характер троекурова,опишите положение в обществе троекурова помагите плиз дам 14 балов

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Кирилла Петрович Троекуров - герой романа А. С. Пушкина "Дубровский". Это старинный русский барин. Благодаря своему богатству и дворянскому происхождению, он чувствовал себя выше всех соседей в губернии. Он любил устраивать пышные вечера с буйным весельем. А, в свою очередь его соседи льстили ему., расхваливая его владения, а подарки сам барин, принимал, как обыденный долг. Я считаю, что Троекуров был человеком жестоким, грубым и высокомерным. Например, его жестокость мы можем увидеть., когда., несмотря на мольбы и слезы, он выдал замуж свою дочь Машу за нелюбимого князя. Или, например, когда он без угрызения совести отобрал у своего давнего и лучшего друга Дубровского имение. Никто не из родных и близких не любил его по-настоящему. Все лишь его боялись и уважали. Так Троекуров был необразован. Отсюда и большинство его пороков. Таких, как обжорство, пьянство. Но главное в нем не было человечности. Он издевался на приезжими гостями и своими соседями, например, он впускал ни о чем неподозревающих людей в комнату с разъяренным медведем. В Троекурове, мы узнаем образ того барина, которого хотел передать нам Пушкин. Мы видим деспотов, не думающих о других и заботящихся только о своему животе и не видящих больше своего носа.