Какие из этих геологических периодов относятся к палеозойской эре: Триасовый, Пермский, Юрский, девоновый, карбоновый, меловой неогеновый, силурийский палеогеновый
География
Какие из этих геологических периодов относятся к палеозойской эре: Триасовый, Пермский, Юрский, девоновый, карбоновый, меловой неогеновый, силурийский палеогеновый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пермский, Карбоновый, Силурийский, Девоновый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Ввести файл F . Каждый элемент в файле больший 7 домножить на результат целочисленного деления этого элемента на 7. Файл вывести до и после пре...
Литература
Опишите портрет троекурова "дубровский",опишите характер троекурова,опишите положение в обществе троекурова помагите плиз дам 14 балов