Какие из этих геологических периодов относятся к палеозойской эре: Триасовый, Пермский, Юрский, девоновый, карбоновый, меловой неогеновый, силурийский палеогеновый

География

Какие из этих геологических периодов относятся к палеозойской эре: Триасовый, Пермский, Юрский, девоновый, карбоновый, меловой неогеновый, силурийский палеогеновый

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