Данные нераспраст. предложения переделать и записать как распростран. в текст: 1-л??с стоит; 2-березы блестят; 3-елочки темнеют; 4-синеют просветы; 5-лес пахнет, высох; 6-осень вступает; 7-ткани паутины блестят; 8-мотылек играе...

Гость: Гость:

1.Стоит осенний, жёлтый лес .2.Блестят разноцветные листья берёзы.3.Колючие, зелёные ёлочки темнеют.5.Синеют просветы между деревьями.5.Жёлтый ,разноцветный лес приятно пахнет.6.Осень вступает в лес.7.Ткани паутины блестят от росы.8.Мотылёк играет, замирает на цветках. Прочитай, если понравится, пиши. Если я сделал неверно, скажи мне