Данные нераспраст. предложения переделать и записать как распростран. в текст: 1-л??с стоит; 2-березы блестят; 3-елочки темнеют; 4-синеют просветы; 5-лес пахнет, высох; 6-осень вступает; 7-ткани паутины блестят; 8-мотылек играе...
Русский язык
Данные нераспраст. предложения переделать и записать как распростран. в текст: 1-л??с стоит; 2-березы блестят; 3-елочки темнеют; 4-синеют просветы; 5-лес пахнет, высох; 6-осень вступает; 7-ткани паутины блестят; 8-мотылек играет, замирает. текст называется "осенний лес"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Стоит осенний, жёлтый лес .2.Блестят разноцветные листья берёзы.3.Колючие, зелёные ёлочки темнеют.5.Синеют просветы между деревьями.5.Жёлтый ,разноцветный лес приятно пахнет.6.Осень вступает в лес.7.Ткани паутины блестят от росы.8.Мотылёк играет, замирает на цветках. Прочитай, если понравится, пиши. Если я сделал неверно, скажи мне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Подчеркни единицы вместимости сантиметр килограмм в километр квадратный метр ли??р минута бочка под пункт Меню ведро
География
Какие из этих геологических периодов относятся к палеозойской эре: Триасовый, Пермский, Юрский, девоновый, карбоновый, меловой неогеновый, силурийс...
Математика