В вагоне было несколько пассажиров.После того как на остановке вышли 16 человек и вошла 8 человек ,в вагоне стало 27 пассажиров.Сколько пассажиров было в вагоне первоначально?

Математика

В вагоне было несколько пассажиров.После того как на остановке вышли 16 человек и вошла 8 человек ,в вагоне стало 27 пассажиров.Сколько пассажиров было в вагоне первоначально?

Автор: Гость