Чем отличаются жизненные циклы различных кишечнополостых?

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У многих видов кишечнополостных, также как и у высших расте­ний, наблюдают закономерное чередование полового и бесполого поко­лений. На рисунке 68 изображен жизненный циклаурелии. Бесполое поколение в нем представлено по­липами. Они размножаются почкованием, образуя новые полипы. По строению эти полипы несколько напоминают гидру, они питаются и растут. В определенный момент тело одиночного полипа делится попереч­ными перетяжками. Так образуются молодые медузы, совокупность которых напоминает стопку тарелок. Начиная с верхней, медузы отры­ваются и уплывают. Медузы — это половое поколение. Они раздельно­полы, им присущенаружное оплодотворение. Из яйца выходит личинка с ресничками. Она некоторое время плавает, а потом оседает на дно и превращается в полип. Таким образом, в жизненном цикле кишечнополостных медузы и полипы выполняют различные биологические функции: поколение медуз обеспечивает расселение вида, а полипов — быстрое увеличение численности. У многих кишечнополостных молодые полипы не отпочковываются, об­разуя колонии. Это, например, обитатели тропических морей — корал­ловые полипы. В жизненном цикле гидры поколения полипов и медуз не чередуются. На протяжении летагидра размножается почкованием. Постепенно из почки развивается молодая особь, которая со временем отделяется от материнской особи и начинает вести самостоятельную жизнь. Осенью из-за снижения температуры воды, уменьшения запасов еды и т.д. гидра начинает размножаться половым способом. Среди гидр встречаются как раздельнополые виды, так и гермафродиты.