1.Почему скелет и мышцы относят к единой системе органов? 2.В чем заключается опор??ая,защитная и двигательная функции скелете и мышц. 3.Каков химический состав костей?Как можно выяснить свойства его компонентов? 4.Объясните...
Биология
1.Почему скелет и мышцы относят к единой системе органов? 2.В чем заключается опор??ая,защитная и двигательная функции скелете и мышц. 3.Каков химический состав костей?Как можно выяснить свойства его компонентов? 4.Объясните,почему искривления костей чаще бывают у детей,а переломы-у пожилых людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Потому что и скелет и мышцы, служат для опоры, движения и поддерживания организма. 2 и 3 - не знаю 4. В детстве кости ещё толком не срослись и они будут срастаться в том направлении, которое им зададут, а у пожилых людей кости уже не имеют прежнюю эластичность и они более сухие, но полностью сросшиеся, так что их легко можно сломать.
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