Театральная касса продавала в три театра 618 билетов в 1 театр 310 ,вобилетов второй театр в три раза меньше чем в первый. сколько билетов продано в третий театр?

Математика

Театральная касса продавала в три театра 618 билетов в 1 театр 310 ,вобилетов второй театр в три раза меньше чем в первый. сколько билетов продано в третий театр?

Автор: Гость