Театральная касса продавала в три театра 618 билетов в 1 театр 310 ,вобилетов второй театр в три раза меньше чем в первый. сколько билетов продано в третий театр?
Математика
Театральная касса продавала в три театра 618 билетов в 1 театр 310 ,вобилетов второй театр в три раза меньше чем в первый. сколько билетов продано в третий театр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204 билетов было продано в третий театр
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