Установите хронологическую последовательность возникновения ароморфозов. А)Появление аэробного дыхания Б)Ороговение кожи В)Дифференцировка тела растений на ткани Г)Появление теплокровности Д)Возникновение цветка.

Биология
Установите хронологическую последовательность возникновения ароморфозов. А)Появление аэробного дыхания Б)Ороговение кожи В)Дифференцировка тела растений на ткани Г)Появление теплокровности Д)Возникновение цветка.
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Гость:
В-Д-А-Б-Г я думаю так)
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