Что могли перенять друг у друга германци и римляне

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Что могли перенять друг у друга германци и римляне
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У римлян германцы покупали металлические изделия, оружие, домашнюю утварь, украшения и разные принадлежности туалета, а также вино и фрукты. Римлянам они продавали скот, шкуры, меха, янтарь с побережья Балтийского моря. Плиний пишет о гусином пухе из Германии и о некоторых овощах, которые вывозились оттуда римлянами. Энгельс считает, что германцы продавали римлянам рабов, в которых они обращали пленных, захваченных во время военных походов.
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