(NH4)2Cr2O7-N2+H2o+Cr2O3 помогите решить пожалуйста ( расставить коэффициенты методом электронного баланса.
Химия
(NH4)2Cr2O7-N2+H2o+Cr2O3 помогите решить пожалуйста ( расставить коэффициенты методом электронного баланса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3 2N(3-) -6e = N2(0) |1 в-ль Cr(6+) +3e = Cr(3+) |2 о-ль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от деревни ...
Математика