(NH4)2Cr2O7-N2+H2o+Cr2O3 помогите решить пожалуйста ( расставить коэффициенты методом электронного баланса.

Химия
(NH4)2Cr2O7-N2+H2o+Cr2O3 помогите решить пожалуйста ( расставить коэффициенты методом электронного баланса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3 2N(3-) -6e = N2(0) |1 в-ль Cr(6+) +3e = Cr(3+) |2 о-ль
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