Нужна помощь с русским. Желательно, что бы всё подробно Расписанно было. Помогите ??ожалуйста!) Номет 114,115

Русский язык

Нужна помощь с русским. Желательно, что бы всё подробно Расписанно было. Помогите ??ожалуйста!) Номет 114,115

Автор: Гость